Gaeta.it - Femminicidi e violenza di genere nelle Marche: dati allarmanti per il 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nel, leregistrano un tragico bilancio di cinque, parte di un totale di 96 vittime in Italia. Questinon sono solo statistica ma rappresentano vite spezzate e famiglie distrutte. Ladipervade diversi contesti, dal privato al pubblico, creando un tessuto sociale lacerato. Le segretarie regionali confederali – Eleonora Fontana della Cgil, Selena Soleggiati della Cisl e Claudia Mazzucchelli della Uil – lanciano un appello urgente in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, prevista per il 25 novembre.La richiesta di azioni immediateLe segretarie regionali fanno eco a una necessità impellente: “Servono azioni immediate” per contrastare una cultura che vede le donne come proprietà.