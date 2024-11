Lanazione.it - Equilibrio, l’augurio nel calendario 2025 di Associazione Crescere e TCA SpA

Un funambolo che cammina su una corda sospesa, un composto chimico nella sua miscela di prodotti e reagenti, un ecosistema, o ancora ciò che scaturisce (oppure no) dalle proporzioni di una statua; quello trovato tra domanda e offerta, quello che si raggiunge a volte in uno spazio tra persone che lavorano insieme, o tra ambienti in apparenza scollegati, che si trovano a coesistere nello stesso luogo. Che cosa è l’? E dove si trova? Siamo lontani dal dare una definizione certa e univoca di, anche se lo sperimentiamo continuamente, nel nostro lavoro, in contesti locali o internazionali, nel nostro agire economico, quello ad esempio dei metalli preziosi, che come molti altri, muove i suoi passi in un panorama estremamente articolato, in cui variabili politiche, sociali, applicative, umane e ambientali si intrecciano e si influenzano a vicenda.