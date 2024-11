Dall’Aja un atto storico

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non capisco la gioia per il mandato di cattura della Corte penale contro Netanyahu e Gallant. Sono due criminali, ma non verranno mai arrestati.Oreste Vannivia emailGentile lettore, sì, è utopico immaginare in manette Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa defenestrato per divergenze sul massacro che chiamano guerra. Però lei sottovaluta la portata dell’: è la prima volta che viene scardinata l’impunità dello Stato ebraico nei 76 anni della sua esistenza. Con l’appoggio di Usa ed Europa, Israele ha violato tutte le leggi internazionali e le risoluzioni dell’Onu senza pagar pegno. Ora non più. Definire “” il mandato di cattura non è esagerato. Netanyahu e Gallant rischieranno l’arresto se porranno piede nei 124 Paesi firmatari dello Statuto di Roma (tra cui non figurano Usa, Cina, Russia e lo stesso Israele).