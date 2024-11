Costanza Quatriglio a Sentieri Selvaggi – retrospettiva e incontro

Leggi su Cinefilos.it

La quarta edizione di DOCUSFERA, progetto con cuitraccia le traiettorie del documentario italiano, si conclude con un weekend interamente dedicato alla pluripremiata regista e direttrice del CSC di Palermo,. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre verranno proiettati, gratuitamente su prenotazione, 6 opere dirette della regista, ma non solo. SABATO 23 novembre, infatti, la regista incontrerà il pubblico e la redazione diprima della proiezione del suo nuovo documentario IL CASSETTO SEGRETO.Si comincia VENERDI’ 22 a partire dalle 19:30 con la proiezione di TERRAMATTA (2012, 75?), vincitore del Nastro d’Argento per il Miglior Documentario nel 2013. Ispirato all’autobiografia di Vincenzo Rabito, una sinfonia di paesaggi di oggi e di ieri, filmati d’archivio e musiche elettroniche, terre vicine e lontane che delineano una lingua inventata, musicale ed espressiva come quella di un cantastorie.