Ilfattoquotidiano.it - Cop29 a Baku, dai paesi ricchi pochi soldi al Sud del mondo. “Uno sputo in faccia alle nazioni vulnerabili”

sono intenzionati a dare 250 miliardi di euro all’anno entro il 2035 al Sud del. Una somma che, già lontana anni luce desigenze e distanze deipoveri e in via di sviluppo, include anche le risorse mobilitate nella finanza privata. La Cina e le altre potenze emergenti sono invitate a contribuire volontariamente.Rabbia e amarezza si respirano a, in Azerbaigian, dopo la pubblicazione dell’ultima bozza che riguarda il nuovo obiettivo internazionale di finanza climatica. Troppo lontano non solo dal trilione, ma anche da quei 500 miliardi all’anno chiesti negli ultimi giorni daiin via di Sviluppo. E la somma non è l’unico problema, come si evince dprime reazioni. In attesa di una plenaria prevista22 ora locale e che, comunque, non potrà sciogliere i nodi prima di sabato 23 novembre.