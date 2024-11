Scuolalink.it - Bonus Natale 2024: i ritardatari possono ottenerlo con la dichiarazione dei redditi 2025

Il, previsto dal Decreto Omnibus n. 113/, rappresenta un sostegno economico fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti. Sebbene la scadenza per presentare la domanda sul portale NoiPA sia scaduta il 22 novembre, esistono ancora possibilità di ottenere l’indennità tramite ladeinel: scadenza e mancata proroga La scadenza ufficiale per richiedere ilattraverso NoiPA era fissata alle ore 12 del 22 novembre. Nonostante le numerose segnalazioni di disservizi sulla piattaforma e le richieste di proroga avanzate dalla Gilda degli Insegnanti, il termine non è stato esteso. Tuttavia, chi non è riuscito a presentare domanda nei tempi previsti non deve disperare: ilpotrà essere richiesto in occasione delladeidel, relativa all’anno d’imposta