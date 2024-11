Dailyshowmagazine.com - Blonde Brothers: la musica che unisce Italia e Stati Uniti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti su Unplugged Playlist! Oggi parliamo di una straordinaria realtàle: i, alias Luca e Francesco, che portano la loro arte su un ponte immaginario tra.Una nuova canzone da scoprire: Say Something – Sei Somma di Mille AttimiDal 25 ottobre, ici incantano con Say Something – Sei Somma di Mille Attimi, una ballata dal sapore unico, arricchita dalla magia di una chitarra a 12 corde creata dal liutaio Angelo Brodini. La melodial’energiana con influenze americane, omaggiando le radicili della band, cresciuta con i grandi artisti d’oltreoceano.Il legame con gli USAIl tour negliè stato un momento fondamentale nella carriera dei, che hanno calcato palchi iconici come il Whiskey a Go Go e collaborato con artisti di spicco come Tim Reynolds (Dave Matthews Band).