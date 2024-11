Ilrestodelcarlino.it - Ambulante ucciso, il Comune di San Severino cerca casa per la vedova e il figlio sfrattati

San, 22 novembre 2024 -ladi Alika Ogorchukwu, il venditoredi origini nigerianein strada il luglio 2022 a Civitanova da Filippo Ferlazzo (condannato a 24 anni in appello). Charity Oriakhi e il, minorenne, sono stati di recenteda un appartamento a San(Macerata). Un provvedimento che nei giorni scorsi l'avvocato della famiglia, Francesco Mantella, aveva criticato. Parole che hanno sollecitato la replica della sindaca Rosa Piermattei. “Purtroppo mi vedo costretta ad intervenire nuovamente, e mio malgrado, su una vicenda complessa e delicata, che tocca aspetti umani e sociali di grande rilievo – ha scritto in una nota la prima cittadina in risposta alle dichiarazione dell’avvocato Francesco Mantella sul caso della famiglia di Alika -.