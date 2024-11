Ilgiorno.it - All’Irca Academy di Gallarate incoronato il miglior panettone d’Italia

(Varese), 22 novembre 2024 – Si è conclusa nel tardo pomeriggio, presso l’IRCAdi, la finale deiAwards 2024. Dopo una selezione rigorosa tra centinaia di partecipanti tenutasi l’11 ottobre a Roma presso Arom, oggi una giuria d’eccellenza presieduta dal Maestro Davide Malizia ha decretato i 3 vincitori assoluti e i 2 vincitori di categoria del prestigioso concorso dedicato alartigianale italiano. Ecco i vincitori delAwards 2024: Primo posto assoluto: Pasquale Iannelli - Pasticceria Don Nino, Roma Secondo posto assoluto: Annibale Memmolo - Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano Terzo posto assoluto è: Roberto Catelli - Pasticceria Caesar - L’Aquila Primi classificati per categoriaClassico: Pasquale Iannelli - Pasticceria Don Ninoal Cioccolato: Annibale Memmolo - Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano Av I 10 finalisti che hanno incantato la giuria con le loro creazioni: • Luigi Barbagallo – Squisito Barbagallo (San Mango d’Aquino, CZ) • Gianluigi Caccioppoli – Panificio Il Buongustaio (Sant’Antonio Abate, SA) • Roberto Catelli – Cesar Café (L’Aquila, AQ) • Andrea Giannone – Panificio Andrea Giannone (Scicli, RG) • Federica Greco – Dolce Millennio (San Giovanni in Fiore, CZ) • Pasquale Iannelli – Don Nino (Roma, RM) • Giovanni Macaluso – SIPA Srl (Roma, RM) • Annibale Mammolo – Pasticceria Memmolo (Mirabella Eclano, AV) • Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery (Chiavenna, SO) • Gian Paolo Porrino – Arte del Dolce (Corbetta, MI)Awards si si è consolidato negli anni come un evento di riferimento per i pasticceri artigianali italiani, celebrando ilcome emblema della tradizione italiana e della creatività artigianale.