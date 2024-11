Calciomercato.it - Allarme Leclerc, ora la Ferrari teme il peggio: annuncio di pochi istanti fa

Pessime notizie arrivano da Charlese ora anche lail: la notizia arrivatafa porta i tifosi della Rossa a tremare Il Gran Premio degli Stati Uniti è alle porte e potrà risultare decisivo per la classifica Costruttori della stagione di Formula Uno vicina alla sua conclusione. Quella di domenica, in programma alle ore 7 italiane, sarà la terzultima gara di quest’anno e precederà quelle in Qatar e Abu Dhabi dei due prossimi weekend. Un’occasione anche per la, per riuscire a portare a casa almeno un premio al termine di quest’annata.Charlespilota della(LaPresse) – Calciomercato.itIl titolo dei piloti, infatti, andrà per il quarto anno consecutivo a Max Verstappen, che aspetta solo la matematica per poter festeggiare. L’ennesima stagione da talento assoluto e con una Red Bull che non ha alcuna intenzione di fermarsi.