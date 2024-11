Gaeta.it - Aggressione a Napoli: rissa tra giovani e dipendente di un takeaway, un episodio inquietante

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, la recente violenza nel centro storico ha sollevato preoccupazioni e indignazione tra i cittadini. Undiavvenuto mentre alcuni ragazzi consumavano uno snack è stato documentato da telecamere di videosorveglianza, alimentando il dibattito sulla sicurezza nella città partenopea e sulla crescente violenzale. Questo evento mette in evidenza un fenomeno preoccupante e costante, che richiede interventi decisivi per invertire la rotta.La dinamica degli eventiLa scena è stata ripresa nella zona di Piazza Monteoliveto, dove quattrostavano mangiando fuori da un. Secondo quanto emerso dalle immagini, uno il proprietario dell’attività si avvicina per discutere del rumore, ma la situazione sfocia rapidamente in unaviolenta.