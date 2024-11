Gaeta.it - 23 novembre: il ricordo del terremoto che ha cambiato l’Irpinia

Facebook WhatsAppTwitter Ogni anno, il 23rappresenta una data dolorosa per molte famiglie della provincia di Avellino, un giorno in cui si ricordano le vittime del devastanteche nel 1980 ha colpito. Quella tragica notte, alle 19:34, una scossa sismica ha stravolto la vita di migliaia di persone, portando via in pochi istanti affetti, case e speranze. Le conseguenze del sisma sono state drammatiche: tremila morti, diecimila feriti e quasi trecentomila sfollati, con diciotto comuni completamente distrutti e moltissimi altri gravemente danneggiati. Questo tragico anniversario porta alla memoria non soltanto il dolore, ma anche la resilienza di un territorio che, nonostante le avversità, sta cercando di ricostruire una nuova identità.La commemorazione delle vittimeA ricordare le vittime del, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, sono attesi a Sant’Angelo dei Lombardi.