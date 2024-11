Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-11-2024 ore 15:10

è la prima volta che molto utilizza un'arma così potente l'aeronautica militare di chiesa dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale da una sua regione meridionale durante un attacco contro l'Ucraina riporta il Guardian ha utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all'interno della Russia azioni che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grande escalation stata con lui avrebbe preso di mira aziende infrastrutture nella città centro di dirmi il Ministero della Difesa di musica intanto afferma che la difesa aerea russa ha battuto me le24 ore mi inizi a lungo raggio britannici sto uscendo torniamo in Italia il governo Cerca le risorse necessarie per aumentare gli stipendi del personale sanitario quindi sto della Salute Schillaci punta tu le proposte per aumentare l'indennità della specificità di chi lavora nel servizio sanitario pubblico e anche eventualmente di defiscalizzare questa stipendiale ha detto durante un'intervista rispetto alle manifestazioni ma bisogna ricordare che questo governo si è occupato del personale sanitario e lo ha sempre messo al centro dell'agenda politica aggiunto A proposito dello sciopero che ieri secondo i sindacati a l'adesione del 85% di medici e infermieri Cambiamo argomento il ministro dell'ambiente picchetto fa il punto con i giornalisti della situazione la cop29 di Baku in questo momento scrive il ministro non siamo di fronte ad una proposta di mediazione da parte della presidenza della Coppa 29 la presidenza ti ha mandato i documenti che torno il riepilogo delle tante posizioni che si sono espressi in questi giorni tra l'altro composizione che sono estreme Luna rispetto all'altra le difficoltà sono notevoli concludi picchetto le posizioni sono molto articolate molto distanti ha detto di economia ancora in forte calo le vendite stellantis a ottobre in Europa il gruppo Franco italiano immatricolato 150 246 auto il 16,7% in meno dello stesso mese del 2023 con una quota di mercato del 14,4% contro il 17,4 di un anno fa dall'inizio dell'anno stellantis dopo più di 1700000 vetture con un calo del 7,1% è una quota di mercato che passa dal 17,1 al 15,7% Ma ti fermi al mercato europeo dall'inizio dell'anno le immatricolazioni io ci milione 821 Mila con un segno positivo dello 0,9% trova Lago periodo dell'anno scorso