Striscia La Notizia, stasera il Tapiro d'oro a Stash

Questa sera ala, Valerio Staffelli consegna il primodella sua carriera a, frontman dei The Kolors, in seguito al rocambolesco furto subito una settimana fa in pieno centro a Milano.La, Valerio Staffelli consegna ilIl cantante racconta di essere stato raggirato da due malviventi che, fingendo di aver visto un gatto intrappolato sotto la sua auto, lo hanno distratto per sottrargli lo zaino che conteneva orologi di valore. “Ma ha la sindrome di Ilary Blasi, che va in giro con gli orologi?“, scherza Staffelli. “Li avevo dietro perché dovevo portarli in banca per metterli in sicurezza, proprio quel giorno“, risponde.Fortunatamente il cantante è riuscito a fotografare l’auto dei ladri e a fornire informazioni utili alla polizia che ha rintracciato gli oggetti rubati e identificato i responsabili.