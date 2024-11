Zonawrestling.net - PWLE: Info & Match annunciati per “Live Lugano XIV: R.R Is Back”

Leggi su Zonawrestling.net

Lee iper “XIV: Royal Rumble Is”, in programma Sabato 23 Novembre a Manno Ticino,XIV: Royal Rumble IsSabato 23 Novembre – Manno Ticino,(SWI)Sala Aragonite – Via ai Boschetti, 6928Inizio Show Ore 20.00 – Biglietti Online QUIEuropean ChampionshipSam Della Valle (c) Vs Blake SteamerSwiss TitleKreen (c) vs Gianni VallettaSwiss Women’s TitleLaura Wellings (c) Vs Aliss Ink3 Way Cup (Decision)Bad Snake Vs Gabriel Grip Vs Ricky EagleTag TeamEmilio Torres; Nuno Vs Reckless DJ; The SemRoyal RumbleforCup 2024Bad Snake Vs Belthazar Vs Blake Steamer Vs Emilio Torres Vs Gabriel Grip Vs Gianni Valletta Vs Kreen Vs Mariosoft Vs Nuno Vs Ricky Eagle Vs Sam Della Valle Vs The Sem Vs Violenzo Vs ???Belthazar Vs Violenzo