Lanazione.it - Prato, ecco gli eventi per il Festival di Economia e Spiritualità

, 21 novembre 2024 - Dal 23 novembre all’1 dicembre torna ildipromosso da "Ricostruire la vita" e Teatro di Verzura, e il Comune disarò tra le sedi aderenti. Giunta alla nona edizione, quest’anno la manifestazione sarà incentrata sul tema del capitalismo come religione. Diverse le iniziative che si terranno fra, Lucca, Pisa, Capannori, Pescia e Scandicci tra ricerche, riflessioni e pensieri, dialoghi, laboratori e momenti artistici in unche insiste sul collegamento tra. GliAd aprire la nona edizione sabato 23 novembre alle 15:30 nel Salone consiliare di Palazzo comunale sarà l’evento “Capitalismo come religione” con l’attore e scrittore David Riondino. Conduce Roberta Rocelli. Alle 16:45, sempre in Palazzo comunale, è prevista la lezione “Capitalism and Christianity – Simbiosi o parassitismo? Una prospettiva teologica” a cura del professore emerito di teologia e studi religiosi John Milbank in dialogo con l’economista Luigino Bruni.