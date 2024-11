Gaeta.it - Omicidio o incidente? Mistero sulla morte di Ignazio Polizzi a Caltanissetta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio di cronaca ha scosso la tranquilla città di, dove, un uomo di 77 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. La scoperta è avvenuta questa mattina in via Lunetta, sollevando interrogativi sulle circostanze della sua. L’evento ha richiamato l’attenzione della polizia locale, che sta attualmente conducendo indagini approfondite per chiarire la situazione.La scoperta del corpo e le prime indaginiIntorno alle cinque del mattino, i vicini di casa dihanno allertato le autorità a causa di urla provenienti dall’abitazione al civico 68. All’arrivo della polizia, gli agenti hanno trovato l’anziano già privo di vita, in una condizione a dir poco inquietante. L’uomo giaceva in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla testa e segni sul corpo che hanno immediatamente fatto temere per la sua vita.