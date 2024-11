Lopinionista.it - Novità di Natale 2024 da Mattel

Leggi su Lopinionista.it

Il periodo natalizio è quel momento magico in cui si condividono bellissimi momenti con la famiglia e gli amici, e in cui i bimbi ricevono i tanto desiderati regaliPer accompagnare i bambini nello sviluppo di capacità motorie e di apprendimento senza rinunciare all’esperienza del gioco, Fisher-Price Wood e Planet Friends sono la scelta perfetta per chi predilige regalare giochi ecosostenibili e di lunga durata.Oltre all’attesissimo appuntamento con Barbie Magia delle Feste, per i piccoli appassionati dell’iconica bambola, la famiglia di Barbie si allarga con le Barbie Dream Besties e Barbie Ballerina Ali da Farfalla. Per le appassionate di equitazione tornano Barbie e Il Ranch dei Sogni e tanti playset correlati.Sotto l’albero quest’anno anche tante altre dolls: tornano le mostramiche più cool di sempre, le Monster Fest Dolls, un set di bambole Monster High che sfoggiano outfit super glamour ma anche gli imperdibili cofanetti Polly Pocket che racchiudono mondi tutti da scoprire, coloratissimi e da portare sempre con se.