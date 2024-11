Gqitalia.it - Novak Djokovic e Hublot sono alla loro prima collaborazione ed è già un successo

è l'ultima leggenda rimasta in piedi. Non solo avrà per sempre più titoli del Grande Slam degli altri re del tennis Roger Federer, Rafa Nadal e Andy Murray, ma li ha anche superati tutti sul campo. Ora ha messo gli occhi su un altro record, questa volta esclusiva di Nadal. Non si tratta del suo numero di Roland Garros, perché quello è irraggiungibile, ma di un record legato all'orologeria.vuole sfidare lo spagnolo sul campo degli orologi superleggeri.Oggiporta il suo rapporto cona un livello superiore. Proprio così, il 37enne e i cosiddetti burloni del mondo dell'orologeria hanno creato uno speciale Big Bang Unico da 42 mm in onore di, superleggero e realizzato, tra i vari materiali, con le racchette da tennis del serbo.Alex Teuscher«Questo segnatempo in edizione limitata è stato realizzato da molto tempo», mi scrivevia e-mail.