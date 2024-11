Ilfattoquotidiano.it - “L’Ucraina nella Nato era un errore”: Angela Merkel difende la scelta del 2008 nelle sue memorie: “Per Putin è stata una dichiarazione di guerra”.

Dopo il famoso“mezzogiorno di fuoco” al vertice di Bucarest delin cui si oppose fermamente all’ingresso del, caldeggiato fortemente dal presidente degli Stati Uniti dell’epoca George W. Bush e dalla sua segretaria di Stato Condoleeza Rice, l’ex cancelliera tedescatorna sul conflitto russo-ucraino nel suo ultimo libro di, in uscita martedì in contemporanea in 26 Paesi tra cui l’Italia. Le “” difanno già discutere l’opinione pubblica in Germania, dove i giornali hanno cominciato ad anticipare i contenuti del volume, intitolato Libertà.“Io ritenni che fosse illusorio immaginare che lo status di candidato per l’ingressopotesse costituire una protezione dall’aggressione die che questo status avrebbe agito a tal punto da deterrente da lasciare chelo accettasse rimanendo inerte”, scrive l’ex cancelliera tedesca.