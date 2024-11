Oasport.it - L’Italia dello speed skating ambiziosa nella prima tappa di Coppa del Mondo a Nagano

Tutto pronto a(Giappone) per ladelladeldi. Sul ghiaccio del M-Wave assisteremo al primo dei cinque appuntamenti del massimo circuito internazionale e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto si presenta con grandi ambizioni. La preparazione a Inzell ha dato riscontri molto positivi e ora si vuol raccogliere i frutti.Sul ghiaccio tedesco, l’International Race a cui gli azzurri hanno preso parte è stata l’occasione per dare seguito a quanto di buono già fatto da Davide Ghiotto. È senza dubbio il vicentino il faro della squadra, capace di emozionare tutti nell’ultima rassegna iridata nelle prove distance dell’anno passato e in grado di trascinare il team pursuit a un oro mondiale dai connotati storici.