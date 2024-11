Tvzap.it - Laura Pausini è malata: “Iniziato cure pesanti”

Leggi su Tvzap.it

ha fatto sapere ai suoi fan, che la seguono assiduamente sui social e dal vivo, che è. La cantante è impegnata nel suo tour in giro per l’Italia., nelle ultime date, è andata in scena nonostante stesse poco bene. Stavolta, però, è costretta a fermarsi.non si esibirà questa sera, giovedì 21 novembre 2024, a Livorno. Come funziona per chi ha già acquistato i biglietti? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Affari Tuoi”, finisce male per Monica dopo i titoli di coda: italiani al velenoLeggi anche: “Uomini e Donne”, scatta il bacio tra Gemma e Fabio. Tina: “Una cosa da ribrezzo”: cos’ha la cantanteCon un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram,ha spiegato ai suoi fan che è. La cantante ha una forte influenza che l’ha costretta a letto.