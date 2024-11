Iodonna.it - Il progetto di Cisl e Fondazione Libellula formerà figure sindacali nuove, capaci di riconoscere e contrastare la violenza di genere. Che, purtroppo, c'è anche sul lavoro

Leggi su Iodonna.it

Lacontro le donne, provata masul posto di, è una piaga sociale che continua a mietere vittime in tutto il mondo, una ferita aperta nel tessuto della nostra società. Dietro di loro si celano storie di dolore, paura e umiliazione, vite spezzate e sogni infranti. In attesa che gli Stati e i loro governi si muovano per fermare questa strage, in occasione della Giornata internazionale contro lasulle donne, il 25 novembre, ladi Milano lancia un’iniziativa significativa in collaborazione con l. Silvia Cestaro: «Anch’io vittima di».