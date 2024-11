Agi.it - Gli adulti non capiscono i ragazzi

AGI - Glicontinuano a non capire i. È la sintesi dell'indagine demoscopica "Adolescenti in Italia: che cosa pensano gli under 18 e cosa dicono gli" promossa da "Con i bambini" e condotta dall'Istituto Demopolis. Lo scorso anno il 54% deiriteneva che glinon comprendono i giovani, quest'anno la percentuale è cresciuta: ne è convinto infatti il 58% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni. Una tendenza che emerge anche dagli altri temi indagati dallo studio: scuola, violenza, dipendenza da internet, rapporti personali e che viene confermata anche dai riscontri emersi nel percorso di "Non Sono Emergenza", campagna di sensibilizzazione sul tema del disagio degli adolescenti promossa da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.