Giorgieness video intervista Giorgieness e i cuori infranti | La mia musica un luogo sicuro per chi si sente fuori posto

La nostraper dell’uscita dell’albume i, un concept nato da una chat di Telegram e con un immaginario visivo che attinge al mondo teen degli anni 2000Vi presentiamo la nostra, in occasione dell’uscita dell’albume i. La cantautrice ha lavorato a un concept che ha avuto origine dall’idea di creare un gruppo Telegram per condividere le delusioni sentimentali e che nel giro di poco tempo è diventata una community che ha consentito di instaurare anche amicizie.L’album (leggi il racconto track by track) attinge a un immaginario visivo che rimanda al mondo adolescenziale degli anni 2000 e mostra diverse sfaccettature della scrittura di Giorgia, da tracce intime e minimali ad altre più rabbiose e a tinte rock.