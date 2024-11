Noinotizie.it - “Gargolla e l’Ordine dei Guardiani” Nuovo libro di Michelangelo Di Gennaro

Di seguito il comunicato:Ilracconto diDidei, è già disponibile e acquistabile online qui.Dopo il suo esordio nella narrativa con Non c’è mai abbastanza tempo. per vivere tutto il tempo della vita, l’autore torna con un’opera dal fascino gotico e leggendario, capace di incantare il lettore e di esplorare i temi universali della luce e dell’oscurità.deinarra la storia di, una statua d’angelo risvegliata da un fulmine dopo secoli di immobilità, e destinata a preservare l’equilibrio tra luce e oscurità. In questo viaggio epico e mistico,incontralegati a forze ancestrali, ognuno rappresentante un elemento della natura.Con uno stile gotico e poetico, Dicrea un mondo ricco di immagini vivide, fatto di pioggia, lampi e ombre, dove le descrizioni risvegliano l’antico e il sacro.