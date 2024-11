Gaeta.it - Forte vento flagella la Calabria: alberi abbattuti e disagi nelle province

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte scorsa, laè stata colpita da forti raffiche diche hanno provocato notevolie dannidi Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. La situazione ha messo a dura prova i servizi di emergenza, chiamati a fronteggiare un numero elevato di richieste di intera causa dipericolanti e detriti vari. In questo contesto, è fondamentale esplorare i dettagli e l’impatto di queste condizioni meteorologiche avverse.Richiesta di soccorso e incidentiLa centrale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha ricevuto oltre cento chiamate da cittadini in difficoltà. Gli interventi sono stati principalmente per la rimozione di rami e cornicioni che minacciavano la sicurezza pubblica. Un incidente particolare si è verificato in via Misasi, dove un semaforo è collassato a causa della violenza del