Festa in musica per i 52 anni del Doria

Da tempo la tradizione è duplice. C’è quella dei cocktail ideati dal cavalier Bulbarella, per quasi mezzo secolo dietro al grande bancone. E poi quella della, che al Bardi via Plinio 50 è di casa tutti i weekend. E lo sarà anche domani sera, per ladei 52dello storico locale milanese, gestito dalla famiglia del fondatore: Tamara Barcaglioni Bulbarella, moglie del "Cavaliere", i due figli Maurizio e Massimo e il nipote Alessio. Da qui, in stagioni diverse, è passato il meglio della Milano da bere. Loredana Bertè, Lino Banfi, GiRivera, Renato Zero, la famiglia Maldini, Betty Curtis, Lauretta Masiero, solo per citare alcuni dei nomi più celebri più volte entrati per regalarsi un cocktail. Ma famoso era anche il titolare, come ricordano le foto appese all’interno del locale.