È nata la nostra principessa Greta Il volto di Canale 5 è mamma per la seconda volta

La cicogna è finalmente arrivata nella famiglia deldi5, diventataper la. Questi ultimi anni sono stati fantastici per lei, infatti nel 2021 si è unita in matrimonio, mentre l’anno successivo ha partorito la sua prima figlia. Ora è ancora festa per la donna e suo marito, che non potevano festeggiare meglio di così la fine del 2024.Ildi5 èper lae ha annunciato il lieto evento con una foto di lei e di suo marito in compagnia della neo. Queste le parole scritte dalla neo madre sul suo profilo Instagram: “Finalmente tra le nostre braccia, benvenuta al mondo piccola“. Questo dunque il nome scelto per la secondogenita.Leggi anche: “È nato Alberto”. Primo figlio per ildi5: le prime foto del bambinoIldi5 èper la: “la piccola”Dopo Giulia è, lafiglia deldi5 che ovviamente è al settimo cielo per questa gravidanza portata a termine nelle scorse ore.