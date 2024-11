Lanotiziagiornale.it - Decreto Salva-Milano: M5S e Avs in trincea contro l’inciucio destre-Pd

La battaglia era impari: tutto il centrodestra, più Partito democratico, +Europa, Italia Viva e Azione (cui si dovrebbero aggiungere costruttori, sviluppatori immobiliari e progettisti vari) da una parte; Avs e Movimento 5 Stelle (più buonsenso, spregio per le sanatorie, rispetto per l’ambiente e la legalità) dall’altro. Non deve sorprendere quindi se il risultato finale della votazione alla Camera sulla norma(presentata con un emendamento di Fratelli d’Italia su richiesta del sindaco milanese Beppe Sala) recita 172 voti a favore (del colpo di spugna) e 41 contrari.Non è un semplice condono, è molto peggioNon un semplice condono, quello passato ieri, sfortunatamente. Perché, se semplice condono fosse stato, la norma si sarebbe “limitata” a sanare gli oltre 150 cantieri finiti sotto la lente della Procura diperché si sono costruite torri da 80 metri al posto di capannoni a un piano, spacciandole come “ristrutturazione dell’esistente”.