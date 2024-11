Coppa Davis oggi l’Italia sfida l’Argentina | orario precedenti e dove vederla

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – L’attesa è finita., giovedì 21 novembre,torna in campo inper i quarti di finale contro. Gli azzurri saranno guidati, ovviamente da Jannik Sinner, che con ogni probabilità giocherà uno dei due singolari e potrebbe essere schierato anche nel doppio insieme a uno tra Bolelli e Vavassori. Ballottaggio tra Musetti e Berrettini invece per il secondo singolare. Dopo la vittoria dello scorso anno, gli azzurri scendono in campo a Malaga da favoriti, con buone chance di arrivare in fondo al torneo. La sconfitta della Spagna di Alcaraz e Nadal, che proprio inha giocato la sua ultima partita della carriera, per mano dell’Olando può lanciare infatti gli uomini di Volandri verso il secondo trionfo consecutivo. Il primo match tra Italia e Argentina è in programma, giovedì 21 novembre, alle ore 17.