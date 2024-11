Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra in testa nel Portuense:: "Ora le amministrative"

I risultati delle elezioni regionali a Portomaggiore consegnano una realtà promettente per il: il 50,41% ha votato Elena Ugolini e il 47,08% Michele De Pascale, quindi con uno scarto di oltre il 3 per cento. E tra meno di due anni si vota alle comunali: ricordiamo che si è votato nell’autunno 2021, con uno slittamento di sei mesi per via del covid. E qualcosa già si muove nel fronte del, rappresentato in consiglio comunale dalle liste civiche Uniti per Portomaggiore e Centro Destra Civica. Il primo commento sul voto è di Forza Italia, che presenta un documento siglato dall’intero direttivo, con primo firmatario Michele Grilanda, che è il coordinatore comunale. "Oltre alla conferma della presenza di una maggioranza di elettori a favore della coalizione di– afferma il leader degli azzurri made in Portomaggiore – il modello Uniti per Portomaggiore, adottato in occasione delle elezioni comunali di Portomaggiore, si conferma un modello gradito dagli elettori che, peraltro, hanno premiato la personalità della candidata presidente Ugolini, la quale con la propria lista ha raccolto anche preferenze provenienti dalle diverse esperienze civiche del territorio e del nostro Comune".