Capannone devastato dalle fiamme a Terracina; l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di mercoledì 20 novembre, intorno alle ore 21:00, un vasto incendio ha coinvolto unadibito a deposito di barche e materiali vari lungo via San Felice Circeo, al km 9+500. Lesi sono rapidamente propagate all’interno della struttura, costringendo ideldi Latina a un rapido e impegnativo intervento per domare l’incendio.LeMinacciano il Deposito di BarcheLe prime segnalazioni sono giunte al numero di emergenza NUE 112, e immediatamente la squadra territoriale deideldisi è recata sul posto. All’arrivo, leerano già molto alte e in forte espansione, richiedendoimmediato di ulteriori mezzi di supporto.Supporto da Latina e Gaeta per Contenere il RogoPer fronteggiare l’incendio, sono state necessarie due autobotti aggiuntive, provenientiSedi deideldi Latina e Gaeta, garantendo così il flusso d’acqua necessario per controllare le