Oasport.it - Calcio femminile: la Roma ci crede, ma poi subisce l’imbarcata del Lione in Champions League. Finisce 4-1

Leggi su Oasport.it

Un’ottimasi illude, ma in pochi minuti ricade nell’incubo. Malgrado il tabellino è una sconfitta con onore quella rimediata dalle Campionesse d’Italia, sconfitte 4-1 in casa delnel quarto incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno fatto tesoro di quanto successo nel match d’andata, reggendo egregiamente per 77 minuti, prima di crollare al cospetto delle avversarie, sicuramente più forti.Attenta la compagine capitolina nei primi 45?, abile a provare qualche zingarata reggendo la superiorità delche, come prevedibile, tiene lo spartito in mano. La grande attesa Chawinga è senza dubbio la giocatrice più pericolosa, ma i suoi tentativi vengono costantemente neutralizzati da interventi più o meno prodigiosi, tra cui si conta anche quello di Elena Linari che, al 33’, spegne l’inserimento centrale certificando una serata condotta da leader.