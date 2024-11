Sport.quotidiano.net - Ascoli, occasione da non perdere. Al Del Duca un Gubbio decimato

devi vincere. Colil tecnico Di Carlo proverà, ancora una volta, a mettere il primo vero mattone per cercare di superare il periodo nero che lo sta accompagnando dal momento del suo esordio sulla panchina bianconera ad oggi. La miseria di 4 punti ottenuti in 8 gare è un ruolino di marcia drammatico, ma domenica (avvio alle 19.30) nel confronto con la formazione umbra il Picchio potrà provare a sfruttare le numerose assenze che i rossoblù saranno chiamati a fronteggiare. Quella che arriverà al Delsarà una squadra con poche soluzioni e ridottissime alternative in tutti i riparti da poter utilizzare nel corso della partita. Questo Taurino, allenatore degli ospiti, lo sa bene e in terra picena sia lui che i suoi uomini scenderanno in campo consapevoli di essere chiamati a fare una gara di grande sacrificio.