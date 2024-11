Gaeta.it - Agrimontana lancia Agricacao: un nuovo brand dedicato al cioccolato per professionisti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’azienda, già riconosciuta per la sua produzione di frutta candita, confetture e marrons glacés, ha ampliato la sua offerta presentando unal, chiamato. La conferenza stampa si è tenuta alla Torre Allianz di Milano il 20 novembre, dove il maître chocolatier Davide Comaschi ha condotto una degustazione di praline realizzate con questoassortimento.punta a conquistare il mercato delpremium, mettendo in risalto la qualità e la tracciabilità delle materie prime utilizzate.L’ingresso dinel mercato del, azienda storica nel settore alimentare, ha intrapreso unpercorso nel mondo del, un settore in rapida crescita. Il Direttore Generale, Luigi Bardini, ha evidenziato il lungo impegno dell’azienda nel servire l’alta pasticceria, con ingredienti creati specificamente peresigenti.