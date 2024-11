Zonawrestling.net - AEW: Lashley fa un sol boccone degli avversari nel suo debutto sul ring, poi arriva Strickland

Bobbyè stato la firma più importante della AEW in questa seconda parte di anno.to in federazione poco dopo MVP e Shelton Benjamin, i tre hanno subito avuto un ruolo importante negli show e sabatosarà impegnato a Full Gear contro l’ex campione mondiale Swerve. Proprio in vista di sabato The All Mighty ha voluto togliersi un po’ di ruggine di dosso vista l’inattività di qualche mese e questa notte a Dynamite è stato impegnato in un handicap match 1vs2 contro due atleti indipendenti.Un messaggio da SwervePernon era previsto alcun impegno stanotte, ma in un’intervista nel parcheggio con Renee Paquette MVP ha annunciato l’esordio suldel suo assistito che poco dopo è stato colpito alle spalle da Swerve. L’handicap match contro Cheeseburger e Joe Keys è stato una passeggiata percon l’arbitro forzato ad interrompere il match dopo soli 2 minuti con il povero Keys finito nella Hurt Lock.