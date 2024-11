Iltempo.it - "Valditara fai schifo": Ministero dell'Istruzione, spuntano le scritte choc

Questa notte, sulla facciata deldi viale Trastevere a Roma, sono apparse due lunghe, accompagnate da una stella a 5 punte e dal simbolo anarchicoa freccia nel cerchio. "104 morte di Stato, non è l'immigrazione ma la vostra educazione" e "fai, non può patriarcare per sempre, dimettiti": sono le parole che si leggono sui marmi'edificio. Si tratta di un chiaro riferimento alle dichiarazioni di lunedì del ministroe del Merito Giusepperelative al patriarcato, all'incremento dei fenomeni di violenza sessuale e alla loro connessione all'immigrazione illegale. In un videomessaggio trasmesso alla Camera in occasionea presentazionea Fondazione Giulia Cecchettin, il ministroha detto che il patriarcato, "almeno come fenomeno giuridico", non esiste più e che "i percorsi ideologici non mirano mai a risolvere i problemi ma affermare una personale visione del mondo", aggiungendo che i fenomeni di violenza sessuale sono un risultato che "discende in qualche modo dall'immigrazione illegale".