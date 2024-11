Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria dopo tentata rapina in banca in Valtellina, catturato e ferito un uomo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unaa mano armata è stata messa a segno mercoledì mattina ai danni di uno sportellorio all’interno del Centro commerciale Iperal di Castione (Sondrio), in. I malviventi sono fuggiti a bordo di un furgone che è stato intercettato da Polstrada di Bellano (Lecco) e dai carabinieri lungo la superstrada 36 del lago di Como. Durante l’insegnamento delle forze dell’ordine c’è stata l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. L’è stato ricoverato all’ospedale di Lecco ed è in gravi condizioni. Unasoloperché l’impiegato non aveva consegnato contante, avendo la cassa bloccata dai sistemi di sicurezza.L'articoloininunproviene da Il Fatto Quotidiano.