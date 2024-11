Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Valle d’Aosta: magnitudo 2.5 registrata nella valle del Gran San Bernardo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 22:57 di ieri nella valle del Gran San Bernardo, in Valle d'Aosta. Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro a dieci chilometri di profondità e un epicentro localizzato a tre chilometri a ovest di Saint-Rhémy-en-Bosses. Il terremoto è stato percepito chiaramente in diversi comuni della regione, dall'alta valle fino alla piana di Aosta. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma l'evento ha generato preoccupazione tra gli abitanti, soprattutto nei pressi dell'epicentro. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, anche se il fenomeno sembra rientrare nei normali eventi sismici che interessano occasionalmente la zona alpina.