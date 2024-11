Sciopero medici e infermieri oggi saltano 12 milioni tra visite e esami Le cure garantite

Quifinanza.it - Sciopero medici e infermieri, oggi saltano 1,2 milioni tra visite e esami. Le cure garantite

scendono in piazza contro la legge di bilancio, che ha eliminato il piano per l’assunzione di 30mila professionisti e previsto incrementi salariali giudicati insufficienti dal personale sanitario. La protesta si concretizzerà in unodi 24 ore, durante il quale potrebbero essere rinviate fino a 1,2di prestazioni, pur garantendo i servizi di emergenza. A promuovere l’iniziativa sono i sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Nursing Up e rappresentanti di altre professioni sanitarie. Lonon coinvolgerà gli ospedali, gli ambulatori e le cliniche del settore privato, né idi famiglia, i cui studi rimarranno regolarmente aperti.I motivi delloL’agitazione dei professionisti sanitari è diretta contro la Legge di Bilancio 2025, definita “deludente” dalle associazioni sindacali, che denunciano una riduzione dei finanziamenti per la sanità rispetto alle promesse iniziali.