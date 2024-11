Oasport.it - Scacchi: Aleksandar Indjic vince gli Europei 2024, Daniele Vocaturo migliore degli italiani

Si sono chiusi oggi gliindividuali dia Petrovac, in Montenegro. A conquistare il titolo continentale è il serbocon 9 punti sugli 11 disponibili, frutto di 7 vittorie e 4 patte. In breve, una prestazione da imbattuto che concretizza grazie alla patta nell’ultimo turno con il belga Daniel Dardha, a mezzo punto dal vincitore. Chiude dadel novero dei terzi, per spareggio tecnico, il tedesco Frederik Svane., partito da 33° favorito per punteggio ELO di partenza (2623), ha messo insieme una performance da 2820 e si è praticamente indirizzato verso il successo grazie a una grande accoppiata tra settimo e ottavo turno. In questi ha prima superato il numero 1 al via, Vladimir Fedoseev, russo passato sotto le insegne della Slovenia, e poi pattato con il rumeno Bogdan-Daniel Deac, numero 2.