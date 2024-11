Bergamonews.it - Riorganizzazione Nestlé, Sanpellegrino nella nuova divisione dell’acqua Perrier

L’acquafinisce in Francia. Lavoluta daè partita dalladelle acque, che rappresenta il 4% del fatturato totale, e nel nuovo piano industriale sposta le acque italiane, per l’appunto, oltre le Alpi.A spiegarlo è l’edizione odierna di Repubblica: l’ad Laurent Freixe – subentrato a Mark Schneider a settembre – ha deciso di scorporare le attività diWaters in una società a sé e che avrà per l’appunto sede a Parigi, casa. Ladel colosso svizzero è affidata a Muriel Lienau, attuale presidente di Nestlè France e a capo dellaeuropea delle acque.E così, ma anche altre due acque come Acqua Panna e Levissima, vedono spostare il loro epicentro in Francia, inglobando anche labevande di alta gamma (tra cui Nesquik e Nestea).