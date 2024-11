Lanazione.it - Puccini in Belgio. Musica in chiesa per il centenario

Lucchesi nel Mondo a Bruxelles per: nella capitale belga l’associazione ne celebra il ricordo, nei luoghi degli eventi legati alla scomparsa, avvenuta 100 anni fa il 29 novembre. Con l’iniziativa “infinito. L’uomo, la suae i suoi tre funerali” nata dalla sinergia tra Lucchesi nel Mondo e istituzioni belghe, una delegazione guidata dalla presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco sarà a Bruxelles per commemorarea cento anni dalla sua scomparsa, con tre eventi. Già certa, tra le altre autorità, la presenza di Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia, comune in cui si trova il Museoano di Celle di proprietà dalla stessa Lucchesi nel Mondo. L’iniziativa ha potuto svilupparsi in virtù dell’operatività internazionale dell’associazione, costantemente in crescita nel corso degli ultimi anni.