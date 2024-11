Ilrestodelcarlino.it - Provincia, il caso Finale. Poletti, cartellino giallo. Il centrodestra ci crede: "Costruiamo l’alternativa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In unain cui dalla Pedemontana alla Bassa il Pd appare decisamente in ripresa e conferma, e in qualchemigliora, il risultato di pochi mesi fa alle Europee, appare tanto più sorprendente quanto accaduto aEmilia, dove nel 2021 al partito ora guidato da Schlein era riuscita l’impresa di strappare l’amministrazione al. Ora, alla luce dell’exploit di Fratelli d’Italia capitanati – è ildi dire – dalla agguerrita avvocatessa Monica Malaguti (818 preferenze personali su 1.848 voti di lista), che ha sfiorato il 40 per cento (39,19%), ilsembra avere alzato le vele: l’approdo sperato è la vittoria alle prossime amministrative del 2026. "Il voto aEmilia – commenta Stefano Lugli, vice segretario regionale di Rifondazione comunista,se e candidato alle regionali per Emilia Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro – conferma la tenuta della destra, che esce ulteriormente rafforzata dal consenso personale ottenuto da Monica Malaguti.