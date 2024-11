Liberoquotidiano.it - "Perché hanno scelto noi due". Meloni da Milei accolta alla Casa Rosada con queste parole: la sinistra impazzisce | Video

Una accoglienza da regina a Buenos Aires, per Giorgia, che in visita in Argentina viene ricevuta con tutti gli onoridal presidente Javier. I due si stimano e la conferma, piuttosto fragorose, arriva dalledi quest'ultimo, più che affettuose. "Voglio ringraziare la presidente del Consiglioper essere qui e darle un caloroso saluto in nome di tutti gli argentini" che sono "fratelli" degli italiani. "Questa èvostra, siete in famiglia, sarete accolti sempre in questo modo. Siamo popoli fratelli", i legami tra gli argentini e gli italiani "sono di sangue", ha scanditonelle dichiarazionistampa al fianco della premier. I due si sono affacciati sorridenti al balcone,ha alzato più volte i pugni al cielo in segno di saluto davanti agli argentini che la applaudivano.