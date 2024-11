Gaeta.it - Ostuni ospita un workshop dedicato a turismo e innovazione: ecco i dettagli dell’evento

Il 19 novembre, la nuova sede di Casa Flash Art adha fatto da cornice a unincentrato sul rapporto tra. Questo incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, start-up, istituzioni e imprenditori, coinvolti in un dialogo attivo su un settore turistico in continua evoluzione e sempre più influenzato dall'.Uno sguardo al dibattitoDurante la giornata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di interagire e condividere idee, dando vita a discussioni significative. L'obiettivo principaleè stato quello di elaborare un documento che raccolga analisi e prospettive per ilin Italia e, in particolare, nelle regioni coinvolte. Repower, insieme al Premio 2031, ha svolto un ruolo chiave nel facilitare questo dialogo, incoraggiando un confronto proficuo fra punti di vista diversi.