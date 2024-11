Zonawrestling.net - NJPW/AEW: Annunciato un trofeo femminile per Wrestle Dynasty

Il 5 gennaio è sempre più vicino e cresce l’attesa per, l’evento unico nel suo genere che metterà di fronter provenienti dalla AEW/ROH, dalla/ STARDOM e dalla CMLL, in un incontro tra USA, Messico e Giappone che promette grande spettacolo. E oggi è arrivata una novità molto interessante, a rendere l’appuntamento ancora più imperdibile.Un fatal four way alL’annuncio è arrivato dallavia X: asi assegnerà la prima edizione della International Women’s Cup, un torneo che vedrà coinvolte tutte e quattro le federazioni. ROH, AEW, STARDOM e CMLL organizzeranno dei fatal four way per definire chi rappresenterà ciascuna promozione all’evento di gennaio, quando le quattro vincenti si sfideranno in un ultimo incontro a quattro per determinare la prima campionessa internazionale della storia.