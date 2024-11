Nerdpool.it - Need for Speed Unbound Vol.9 – Rivelata la data d’uscita

Criterion Games e Electronic Arts hanno svelato tramite un trailer ladel prossimo aggiornamento diforintitolato: Prepare for Lockdown. Questo nuovo update del live service promette di migliorare l’esperienza diforintroducendo una nuova modalità multiplayer PvPvE a estrazione ispirato aforMost Wanted. Per la prima volta infori piloti potranno guidare una moto, la BMW S 1000 RR 2019, nella nuova esperienza Lockdown.forVol.9: Prepare for Lockdown sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC il 26 novembre.Lockdown offre una nuova interpretazione dell’azione che si svolge durante le corse su strada di, proponendo di formare squadre fino a tre giocatori che competono contro team rivali.