Liberoquotidiano.it - Monica "27 puntate per finire così". Disastro ad Affari tuoi, "e non diciamo boiate"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"27a partecipare come pacchista per. Per me non è corretto. Dovrebbero mettere pacchisti pagati che non giocano.". I telespettatori di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si dividono: c'è chi si dispiace per, la concorrente della Valle d'Aosta che dopo un mese "da veterana" pacchista ha finalmente l'opportunità di vincere i 300mila euro, e chi invece prende in giro lei e il marito Vincenzo, che la accompagna in studio, accusandoli di essere stati troppo passivi e poco previdenti, di fronte alle reiterate proposte del Dottore. I due consorti, infatti, non mollano il pacco nonostante le varie offerte di "cambio". Alla fine, per marito e moglie finisce malissimo con soli 100 euro in tasca. "Sono stati talmente poco coinvolgenti questi due che manco sono riuscita a dispiacermi per il finale", contesta una telespettatrice su X, l'ex Twitter, a botta calda.